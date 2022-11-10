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- İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı
İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı
- 10.11.2022 - 10:14
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:31
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Eylül dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Bu kapsamda; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı.
Malzeme endeksi aylık yüzde 2,07 arttı
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 artarken, işçilik endeksi de yüzde 0,07 azaldı.
Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.
Bina inşaatında yıllık 117,11 artış yaşandı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı.
Bina dış yapılarda aylık yüzde 0,13 artış
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı; işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,25, işçilik endeksi yüzde 83,62 arttı.