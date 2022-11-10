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    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı

    TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 119,83, aylık ise yüzde 1,57, artış yaşandı.
    • 10.11.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:31
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    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Eylül dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

    Bu kapsamda; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı.

    Malzeme endeksi aylık yüzde 2,07 arttı

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 artarken, işçilik endeksi de yüzde 0,07 azaldı.

    Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı #1

    Bina inşaatında yıllık 117,11 artış yaşandı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı #2

    Bina dış yapılarda aylık yüzde 0,13 artış

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı; işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,25, işçilik endeksi yüzde 83,62 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı #3


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