İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 119 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 119,83, aylık ise yüzde 1,57, artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Eylül dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Bu kapsamda; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı.

Malzeme endeksi aylık yüzde 2,07 arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 artarken, işçilik endeksi de yüzde 0,07 azaldı.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı.

Bina inşaatında yıllık 117,11 artış yaşandı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı.

Bina dış yapılarda aylık yüzde 0,13 artış

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı; işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,25, işçilik endeksi yüzde 83,62 arttı.