İnşaat maliyet endeksi ekimde yıllık yüzde 117 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 117,07, aylık ise yüzde 3,44 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Ekim dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Bu kapsamda; 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 117,07 artış gösterdi.

Malzeme endeksi aylık yüzde 3,88 arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,88 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 1,94 arttı.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksinde yüzde 85,65 artış yaşandı.

Bina inşaatında yıllık 114,49 artış yaşandı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,49 yükseldi.

Malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 1,91 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 125,08, işçilik endeksinde ise yüzde 85,84 artış yaşandı.

Bina dış yapılarda aylık yüzde 4,48 artış

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,83 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,12 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 2,07 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 139,40, işçilik endeksi de yüzde 84,93 yükseldi.