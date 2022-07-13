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- İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi
- Haber Merkezi
- 13.07.2022 - 10:13
- Güncelleme : 13.07.2022 - 10:32
Türkiye'de konut fiyatlarının artmasının temelindeki faktörlerden birisi inşaat maliyetleri olarak gösteriliyor. bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endekslerini açıkladı.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 102,32, aylık yüzde 3,84 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,40, aylık yüzde 4,37 yükseldi
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.