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    İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi

    TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73, aylık yüzde 3,97 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:32
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    İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi

    Türkiye'de konut fiyatlarının artmasının temelindeki faktörlerden birisi inşaat maliyetleri olarak gösteriliyor. bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endekslerini açıkladı.

    İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

    Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 102,32, aylık yüzde 3,84 arttı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi #1

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,40, aylık yüzde  4,37 yükseldi

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 105,73 artış gösterdi #2


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