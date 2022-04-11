İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27 arttı

TÜİK'ten yayınlanan verilere göre, her geçen gün artmaya devam eden inşaat maliyetlerinin, şubat ayında yüzde 5,73, geçen seneye oranla ise yüzde 90,27 artış gösterdiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

İnşaat sektörü zorlu bir süreçten geçerken, maliyetlerin geçen seneye oranla 2 kat artması karşısında, müteahhitler ne yapacağını bilemez durumda.

İnşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 90,27 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise; endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,73, yıllık bazda yüzde 90,27 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 artış gösterdi.

Bina inşaatında yıllık oranla yüzde 87,91 artış

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87,91 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,1 arttı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 artış kaydetti.

Bina dışı yapılarda yüzde 98,42 artış

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 yükseldi.

Ocak ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde şubatta yüzde 122,66, işçilik endeksinde yüzde 41,71 artış gerçekleşti.