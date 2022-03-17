İnşaat maliyeti kapsamında demirde teşvik beklentisi oluştu

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş demir fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu kapsamda inşaat sektörü devlet teşviki beklediğini duyurdu.

Döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomik koşullar demir ton fiyatlarını direkt etkiledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından fiyatlar daha hızlı yükselmeye başladı.

Yurtiçinde iki yıllık süreç içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler inşaat sektörünü sert biçimde etkiledi.

Tedarik zincirindeki sorunlar, talep artışları, dolar kuru nedeniyle fiyatlar beklenmedik rakamlara ulaştı.

FİYATLARDA YAŞANAN OLUMSUZ SÜREÇ SAVAŞ ORTAMIYLA DEVAM EDİYOR

Demir ton fiyatlarında yaşanan olumsuz süreç şimdilerde ise Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ortamıyla devam ediyor.

Savaş öncesinde yılın ilk dönemlerinde küresel piyasalarda 750 Dolar ton fiyatları şu sıralar 960 Dolar sınırına yükseldi.

BİR TON DEMİR 16 BİN SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Demir ton fiyatlarının 960 Dolar sınırına gelmesi ve inşaatçılara KDV oranının eklenmesiyle satılması bir ton demiri 16 bin TL seviyesine yükseltti.

Güncel fiyat tablosuna bakıldığında Ankara'da bir ton ince demir 16 bin 100 TL, bir ton kalın demir ise 15 bin 800 TL seviyesine ulaştı.

İstanbul'da ise kalın demir 16 bin TL'den işlem görürken, ince demir ise 16 bin 200 TL'den satılıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TEŞVİK BEKLİYOR

İnşaat sektörü ise fiyatların artmasının ardından kalıcı veya geçici çözüm önerileri beklediğini duyurdu.

Fiyatların yükselme ihtimali olması sektörün daha da ağır bir darbe alabileceği bildirilirken devletten teşvik beklendiği belirtildi.