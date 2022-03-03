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    İnşaat malzemelerinin maliyeti konut fiyatlarını etkiledi

    İnşaat malzemelerinin fiyatının ciddi anlamda artmasıyla birçok müteahhit uygun fiyata konut inşa edememekten şikayet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:44
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    İnşaat malzemelerinin maliyeti konut fiyatlarını etkiledi

    İnşaat maliyetlerindeki artış devam ediyor.

    2021 yılının son aylarında enflasyonda yaşanan hareketlilikle birlikte döviz kurlarını ve altın sektörünü etkiledi.

    Birçok sektöre gelen zamlar inşaat malzemelerinin maliyetini de artırdı.

    MÜTEAHHİTLER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

    Bu kapsamda malzemelerdeki fahiş fiyat artışları nedeniyle müteahhitler uygun fiyata konut inşa edememekten şikayet ediyor.

    Öte yandan müteahhitler daire satamamaktan yakınırken vatandaşlar ise daire alamamaktan şikayetçi oluyor.

    "KİRALIK DAİRE FİYATI 4 BİN TL"

    Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Batman Tüm Emlakçılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Emin Değirmenci, “Bir dairenin maliyeti şu anda ortalama 450 bin liranın üstüne çıkmış. Arsayla beraber bu maliyet 900 bin liranın üzerinde. Bu şekilde hem müteahhitler mağdurdur, dairelerini satamıyor hem de vatandaşlar mağdurdur. Vatandaşlar daire alamıyor. Batman’da kiralık daire fiyatı 4 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Daire fiyatı da aşağı yukarı ortalama bir buçuk milyon civarı gidip geliyor.” ifadelerini kullandı.

    İnşaat malzemelerinin maliyeti konut fiyatlarını etkiledi #1


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