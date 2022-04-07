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- İnşaat ruhsatı başvurularında dijital dönem başladı
İnşaat ruhsatı başvurularında dijital dönem başladı
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 13:28
- Güncelleme : 07.04.2022 - 13:38
İnşaat ruhsatı başvurularında yeni dönem başladı.
İzmir'de bir ilke imza atılarak inşaat ruhsatı başvuruları dijital mecraya taşındı.
Kurum içi işleyişi hızlandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlatılan dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde, e-ruhsat uygulamasıyla, inşaat ruhsatı başvuruları yalnızca online mecradan yapılabilecek.
İnceleme ve analiz süreçleri dijitalleşiyor
Yeni uygulamayla ruhsat başvurularının inceleme ve analiz süreçleri dijitalleştirilerek; proje hazırlama, yapı denetim ve malik bilgilendirme aşamaları uçtan uça internet teknolojisiyle zamandan, iş gücünden ve kağıt tüketiminden tasarruf edilerek gerçekleştirilecek.
Özgün ve yenilikçi stratejiler geliştirilecek
Uygulamanın kullanımını güçlendirmek amacıyla; MIS, EBYS, dijital arşiv, e-imza, e-devlet, SMS ve mail platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak.
Raporlama tekniği kullanılarak iş yükünü yönetme ve iş atama konularında özgün ve yenilikçi stratejiler geliştirilecek.