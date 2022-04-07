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    İnşaat ruhsatı başvurularında dijital dönem başladı

    Kurum içi işleyişi hızlandırmak amacıyla, inşaat ruhsatı başvuruları online olarak yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:38
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    İnşaat ruhsatı başvurularında dijital dönem başladı

    İnşaat ruhsatı başvurularında yeni dönem başladı.

    İzmir'de bir ilke imza atılarak inşaat ruhsatı başvuruları dijital mecraya taşındı.

    Kurum içi işleyişi hızlandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlatılan dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde, e-ruhsat uygulamasıyla, inşaat ruhsatı başvuruları yalnızca online mecradan yapılabilecek.

    İnceleme ve analiz süreçleri dijitalleşiyor

    Yeni uygulamayla ruhsat başvurularının inceleme ve analiz süreçleri dijitalleştirilerek; proje hazırlama, yapı denetim ve malik bilgilendirme aşamaları uçtan uça internet teknolojisiyle zamandan, iş gücünden ve kağıt tüketiminden tasarruf edilerek gerçekleştirilecek.

    Özgün ve yenilikçi stratejiler geliştirilecek

    Uygulamanın kullanımını güçlendirmek amacıyla; MIS, EBYS, dijital arşiv, e-imza, e-devlet, SMS ve mail platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak.

    Raporlama tekniği kullanılarak iş yükünü yönetme ve iş atama konularında özgün ve yenilikçi stratejiler geliştirilecek.

    İnşaat ruhsatı başvurularında dijital dönem başladı #1


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