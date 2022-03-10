İnşaat sektörü iade süresinin 3 aya indirilmesini istiyor

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kapsamında önemli düzenlemeler planlanıyor.

TBMM'de görüşmeleri devam eden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan ve ön ödemeli konut projelerinde 24 ayı bulan iade süresinin 3 aya indirilmesi isteniyor.

İnşaat sektörünün talebine göre, ön ödemeli satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak.

Büyük ölçekli konut projelerinin uzun sürmesi nedeniyle ön ödemeli satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak.

70 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Teklifte yer alan konut satışlarında devir veya teslim süresinin geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin TL idari para cezası uygulanacak.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, sektör olarak her zaman tüketicinin yanında olduklarını ve TBMM gündeminde bulunan düzenlemedeki yeni hükümleri olumlu bulduklarını söyledi.

"TÜKETİCİNİN 24 AYA KADAR GEREKÇE GÖSTERMEDEN İADE HAKKI BULUNUYOR"

Ön ödemeli konut satışlarında tüketicinin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğunu anımsatan Tellioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun devamında da sözleşmeden dönme imkanı bulunuyor. Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden iade hakkı bulunuyor. Tüketici, bu durumda satıcıya kademeli şekilde tazminat ödüyor. Bu ceza, ilk 3 ay içinde sözleşme bedelinin yüzde 2'si iken 12 ayla 24 ay arasında yüzde 8'e kadar çıkıyor. Bu düzenleme, büyük projeleri tehdit ederken diğer tüketicileri de mağdur ediyor. Bir projede, sözleşme tarihinden 1 yıl, 2 yıl sonra çok sayıda iade talebi gelirse projenin bitirilmesi ve teslimatı riske giriyor. Bunlar daha önce yaşandı, bazı tüketiciler konut fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak iade talep ediyor. Konutta oturduktan sonra iade talep eden var. Kanundaki boşluklardan yararlanarak fırsatçılık yapmak isteyen çıkıyor. Hiçbir varlık ticaretinde bu kadar süreli cayma hakkı olmuyor." dedi.

"BU CEZA TAKDİR EDİLEBİLİR"

Sektör olarak 14 gün içinde cezasız cayma hakkını uygun bulduklarını vurgulayan Tellioğlu, devamındaki iade hakkının yüzde 2-3 gibi tazminat bedelleriyle 3 aya kadar sınırlandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Tahir Tellioğlu, süresinde teslim edilmeyen konutlar için getirilen 70 bin TL'lik cezayı da tüketici lehine bir düzenleme olduğu için kabul ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işi yapan firmalar, mükellefiyetlerini de yerine getirmeli. O noktada görevini yerine getirmiyorsa bu ceza takdir edilebilir. Ayrıca, mahkemelerin genel içtihadı da vaktinde teslim edilmeyen gayrimenkulün kira bedelinin de tazminat olarak ödenmesi yönünde. Bu hükmü zaten uygularken bir de üzerine ceza geldi." ifadelerini kullandı.