İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,3 milyonu geçti

TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri Ocak 2022 verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rapor göre 2022 Ocak ayında inşaat sektöründe çalışan sayısında artış gözlemlendi.

Sektörde çalışan sayısı, 2021’in aynı ayında 1 milyon 329 bin 542 olan ücretli çalışan sayısına oranla 0,2 artış kaydederek 1 milyon 331 bin 944'e ulaştı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YÜZDE 8,5 ARTIŞ YAŞANDI

Gayrimenkul sektöründe ise geçen senenin ocak ayında 92 bin 349 olan ücretli çalışan sayısı bu yılın ilk ayında yüzde 8,5 artarak 100 bin 209'a yükseldi.

SEKTÖRLERDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Ücretli çalışanların detaylarına bakıldığında; 2022 yılı ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret/hizmet sektöründe ise yüzde 9,0 artış yaşandı.