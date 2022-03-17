Petrol
106.02
8.16%
Euro
16.34
1.18%
Dolar
14.73
0.75%
Altın
921.61
1.87%
Borsa
2132
2.06%
Bitcoin
601.911
0.26%
BTXN Coin
39.09
-0.61%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,3 milyonu geçti

    TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri Ocak 2022 verilerini yayımladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,3 milyonu geçti

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

    Açıklanan rapor göre 2022 Ocak ayında inşaat sektöründe çalışan sayısında artış gözlemlendi.

    Sektörde çalışan sayısı, 2021’in aynı ayında 1 milyon 329 bin 542 olan ücretli çalışan sayısına oranla 0,2 artış kaydederek 1 milyon 331 bin 944'e ulaştı.

    GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YÜZDE 8,5 ARTIŞ YAŞANDI

    Gayrimenkul sektöründe ise geçen senenin ocak ayında 92 bin 349 olan ücretli çalışan sayısı bu yılın ilk ayında yüzde 8,5 artarak 100 bin 209'a yükseldi.

    İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,3 milyonu geçti #1

    SEKTÖRLERDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

    Ücretli çalışanların detaylarına bakıldığında; 2022 yılı ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret/hizmet sektöründe ise yüzde 9,0 artış yaşandı.

    İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,3 milyonu geçti #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Göcek koyları etkin koruma modeli ile yönetilecek
    İç Haber

    Göcek koyları etkin koruma modeli ile yönetilecek

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Kayseri'de eşinin boğazını kesen sanığa verilen ceza, yanlış hüküm gereği bozuldu
    3. Sayfa

    Kayseri'de eşinin boğazını kesen sanığa verilen ceza, yanlış hüküm gereği bozuldu

    Görüş Bildir