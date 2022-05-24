İnşaat sektöründen düşük faizli kredi değerlendirmesi

Türkiye genelinde sektör temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

İlk kez konut alacaklara sağlanan düşük faizli kredi imkanı inşaat sektörünü harekete geçirdi.

Ordu’nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) tarafından düzenlenen programda, inşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi.

Sektörün temsilcilerini bir araya toplayan ÜTSO Başkanı İrfan Akar, inşaat sektörüyle alakalı bankaların belirli düzenlemelerle kredi sağlayacaklarını vurguladı.

"Gündemimizde 0,99 faizli kredi var"

Akar, toplantının amacının inşaat sektörünündeki firmalar ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmak olduğu şeklinde açıklayarak, "Sektör muhatapları olması nedeniyle şu an hükümetimizin çalıştığı 0,99 faizli kredi gündeme alındı. Önümüzde ilerleyen zamanlarda bankalar bu konu üzerinde sektöre can vermesi açısından gerekli çalışmalara başlayacaktır." diye konuştu.