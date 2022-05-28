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    İnşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı

    İnşaat sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte sektörün gelecek dönemi ve sorunları katılımcılar tarafından dile getirildi.
    • 28.05.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 17:28
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    İnşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı

    İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ile Gayrimenkul ve İnşaat Platformu tarafından bir etkinlik düzenlendi.

    Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte inşaat sektörünün gelecek dönemi ve sorunları masaya yatırıldı.

    İHA'nın haberine göre; programda söz alan temsilciler sektördeki sorunları dile getirdi.

    "Türkiye’nin vazgeçemeyeceği bir sektör"

    Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye’nin inşaat sektörü ve bileşenleriyle birlikte dünyada harikalar oluşturan bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyelin kamusal bir tarafı var. Özel sektör tarafında da çok farklı disiplinler var. Yap-işlet-devret modeli gibi dünyaya geliştirdiğimiz bir modelimiz var. Türkiye çok farlı ekonomik modeller geliştiren bir ülkedir. Bugün de milli gelirimize göre çok yüksek bir konut yapılaşmamız var. Türkiye’deki akademi ve özel sektör birikiminin çok büyük bir etkisi var. İnşaat sektörü Türkiye’nin vazgeçemeyeceği bir sektördür." ifadelerini kullandı.

    İnşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı #1

    "200’e yakın yan sektörü de faaliyete geçiriyor"

    Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak da "Bu etkinliğimizde gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen kurumlarını bir araya getirdik. Dergimizde bununla ilgili geniş kapsamlı bir dosya da vardı. İnşaat sektörünün önemli temsilcileri birbirleriyle görüşerek fikir alışverişinde bulundular. İnşaat sektörü temsilcilerimize bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketleri verdik. İnşaat sektörü 200’e yakın yan sektörü de faaliyete geçiriyor." diye konuştu.

    Gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı VİDEO

    İnşaat sektörünün gelecek dönemi masaya yatırıldı #2


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