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- İnşaat üretimi Euro Bölgesi'nde mart ayında sabit kaldı
İnşaat üretimi Euro Bölgesi'nde mart ayında sabit kaldı
- 19.05.2022 - 16:37
- Güncelleme : 19.05.2022 - 16:53
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.
AA'nın haberine göre; AB'de inşaat üretimi martta, şubat ayına kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 4,1 yükseldi.
Martta aynı sevide kaldı
Euro Bölgesi'nde ise inşaat üretimi martta, bir önceki aya göre değişmezken, 2021'in Mart ayına göre yüzde 3,3 arttı.
AB ülkelerinde en fazla artış Polonya'da gerçekleşti
AB ülkeleri arasında marta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Polonya'da, yüzde 2,4 ile İsveç'te ve yüzde 1,1 ile Almanya'da ölçüldü.
En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Slovenya'da, yüzde 5,7 ile Macaristan'da ve yüzde 3,6 ile de Çekya'da gerçekleşti.
Yıllık bazda inşaat üretimi Polonya'da yüzde 27,7, Slovenya'da yüzde 12,3 ve Macaristan'da yüzde 10,5 artarken, İspanya'da yüzde 7,7, Belçika'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 0,4 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.