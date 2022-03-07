İpekyolu yapılaşma çalışmaları devam ediyor

Bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların ardından yapılaşma çalışmaları başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan İpekyolu, kentsel dönüşüm projesiyle yenileniyor.

Bölgede İpekyolu'nun siluetini değiştirecek çalışmaların ikinci aşamasına geçildi ve İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışmalarının ardından yapılaşma başladı.

KONUTLAR DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLECEK

Yapılan çalışma kapsamında depreme dayanıksız yapılar yıkılacak ve yaşanabilecek olası tehlikelerin önüne geçilecek. Aynı zamanda bölge halkının yaşam kalitesine önemli katkı sunacak.

"AĞIRLIKLI OLARAK 2,5+1 KONUTLARIMIZIN İNŞAATLARI BAŞLADI"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların son aşamasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. “Ben öncelikle Sayın Milletvekilimize, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz, yoğun programının içerisinde bugün Şehitkamil’e vakit ayırdı ve bugün kendisiyle beraberdik. Yapmış olduğumuz projeleri incelemek noktasında geziler düzenliyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta da İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi alanı. Kentsel dönüşüm alanında başlayan inşaatlarımızı inceliyoruz. Burada ağırlıklı olarak 2,5+1 ve 3,5+1 olmak üzere konutlarımızın inşaatları başladı. Ana caddede ve arka sokakta olmak üzere dükkanlarımızın yapım faaliyetleri başladı.

"EN KISA SÜREDE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Kazasız, belasız bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde işe girişti. Ümit ediyorum ki en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hukuki süreçlerden kaynaklanan bir gecikmemiz söz konusuydu. İnşallah müteahhit firmanın hızlı hareket etmesiyle birlikte bunu inşaat noktasında aşmış olacağız. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”