İş dünyasının yeni gözdesi: 'Mini ev ofis'

'Mini ev ofis', koronavirüs salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı yaratmasıyla yoğun ilgi görüyor.

Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, şirketlerdeki düzeni ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.

Son zamanlarda sıkça gündem olan proje, birçok kişinin evden çalıştığı pandemi sürecinde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerini gideriyor.

6 METREKARELİK PROJE

Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler aynı zamanda yatak odasına dönüşmesiyle de oldukça beğeniliyor.

Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik proje, iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği de eve taşıyor.

SES YALITIM KALİTESİ YÜKSEK

Öte yandan evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettikleri biliniyor. Ses yalıtım kalitesi sayesinde daha verimli çalışma imkanı elde ediliyor.

Avrupa ve ABD'de büyük ilgi gören mini ev ofisler aynı zamanda sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.





MİNİ OFİSLER BİRÇOK PROBLEMİN ÖNÜNE GEÇECEK

Projenin en önemli özelliği, salgın dönemi sona erdiğinde uzaktan çalışmanın artık kalıcı olması ve kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözülebilmesi planlanıyor.