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- Isı yalıtımında doğru bilinen 13 yanlış
Isı yalıtımında doğru bilinen 13 yanlış
Gayrimenkul sitesi tarafından yapılan bir araştırma kapsamında ısı yalıtımında doğru bilinen yanlışlar açıklandı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 10:06
- Güncelleme : 15.03.2022 - 10:54
En çok vakit geçirilen alanlardan biri hiç şüphesiz evlerdir.
Konforlu bir yaşam için yapılacak değişiklikler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda atılan ilk adım ısı yalıtım yaptırmak olarak öne çıkmaktadır.
ISI YALITIMI NEDİR?
Isı yalıtımı; soğuk havalarda soğuğun, sıcak havalarda ise sıcağın eve nüfuz etmesini engellemeye yönelik yapılan işlemdir. Bu uygulama, enerji tasarrufu sağladığından çevre kirliliğini azaltmada da büyük rol oynar.
Sektör temsilcileri tarafından yapılan bir araştırmaya göre birçok insanın ısı yalıtımıyla ilgili doğru bildiği 13 yanlış açıklandı.
ISI YALITIMINDA DOĞRU BİLİNEN 13 YANLIŞ
- Sanılanın aksine ısı yalıtımı dört mevsim boyunca evinizin ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Isı yalıtımı olmayan evler kışın sıcaklığını çabuk kaybeder, yazın ise hızlıca ısınır. Bir mekanı elektrikle soğutmak doğalgazla ısıtmaya göre çok daha pahalıdır.
- Boya ve sıva benzeri malzemeler ile binaların ısı yalıtımı sağlanmaz. Dış cephe boyalarının uygulama kalınlıkları çok ince olduğu için istenilen ısı yalıtımı performansını gösteremezler.
- Yalıtım için harcanan maliyet lüks bir harcama değil, doğru konforun (ısı-ses-yangın güvenliği) yakalanması için yapılması gereken yatırımdır. Doğru yalıtım malzemesi ve doğru uygulama ile yalıtım yapmak bina ömrü boyunca en iyi getiriyi ve en yüksek konforu sağlayacaktır.
- Yalıtım plakasını kalınlaştırdığınız zaman yapıştırıcı, sıva, boya, sarf malzemesi ve işçilik bedelleri aynı kalır. Toplam maliyetteki artış sağlanan faydanın yanında çok önemsizdir.
- Vana ceketi ile vana ve ekipmanların yalıtımı yaptırılabilir. Su sayaçlarında ve borularda yalıtım yapmak, donma tehlikesini ortadan kaldırarak sadece su tesisatlarını korumakla kalmaz, sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün kılarak, enerjide yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağlar.
- Malzemeler standartlara uygun şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır.
- Yalıtımlı cam ısı yalıtımına katkı yapar fakat tek başına yeterli değildir. Nitelikli ve tam bir ısı yalıtımı için evin tüm cepheleri ile birlikte taban ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır.
- Isı yalıtımı yapılan binalara önemli bir yük getirmez, aksine dışarıdan gelecek iklimsel etkilere karşı koruma sağlar, korozyonu önler, bina daha uzun ömürlü olur. Depreme karşı daha da güvenli bir ortam sağlar.
- Dübellerin bina statiğine olumsuz bir etkisi yoktur. Dübeller bina kabuğuna sadece 5 cm girmektedir.
- Tüm cepheler ile birlikte döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Isı kayıplarına cephenin ve döşemenin yanı sıra pencereler, çatı, hava bacaları ve termal köprü de sebep olabilir.
- Yalıtım denilince akla kışın daha ekonomik ve konforlu ısınma gelir, ancak yalıtım soğuktan korunma amaçlı olduğu kadar sıcaktan korunma için de gereklidir.
- Doğru yoğunlukta, kalınlıkta ve doğru yerde kullanılan ısı yalıtım malzemesinin ömrü bina ömrüne eşdeğerdir.
- Isı yalıtımı kendini kısa zaman içerisinde amorti ederek enerji faturalarında tasarruf etmeyi sağlar. Sadece yönetmeliklere uygun yapılan yalıtım ile bir bina, yalıtımsız bir binaya göre yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlar.