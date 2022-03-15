Isı yalıtımında doğru bilinen 13 yanlış

Gayrimenkul sitesi tarafından yapılan bir araştırma kapsamında ısı yalıtımında doğru bilinen yanlışlar açıklandı.

En çok vakit geçirilen alanlardan biri hiç şüphesiz evlerdir.

Konforlu bir yaşam için yapılacak değişiklikler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda atılan ilk adım ısı yalıtım yaptırmak olarak öne çıkmaktadır.

ISI YALITIMI NEDİR?

Isı yalıtımı; soğuk havalarda soğuğun, sıcak havalarda ise sıcağın eve nüfuz etmesini engellemeye yönelik yapılan işlemdir. Bu uygulama, enerji tasarrufu sağladığından çevre kirliliğini azaltmada da büyük rol oynar.

Sektör temsilcileri tarafından yapılan bir araştırmaya göre birçok insanın ısı yalıtımıyla ilgili doğru bildiği 13 yanlış açıklandı.

ISI YALITIMINDA DOĞRU BİLİNEN 13 YANLIŞ