İsrail Doğu Kudüs'te Yahudiler için 730 konut inşa ediyor

İsrail Doğu Kudüs'te Yahudiler için 730 konut inşa ediyor

İşgal altında olan Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için yeni konutun inşasını onaylandığı belirtildi.

İsrail makamlarının Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Yahudi yerleşimciler için 12 katlı 14 bina kapsamında toplamda 730 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

İsrail'in yerel gazetesi olan Kolhair, yeni konutların yasa dışı Pisgat Zeev'de yapılacağını aktardı.

Konutların yapılacağı alanın 70 bin metrekarelik arazide inşa edilmesi planlanıyor.

FİLİSTİN TOPRAKALRINDA YER ALIYOR

İsrail tarafından yapılması planlanan proje, Filistinlilere ait Beyt Hanina beldesi topraklarında yer alıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunduğu belirtildi.

YASA DIŞI KABUL EDİLİYOR

Bu yerlerde yaklaşık 600 bin Yahudi ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.