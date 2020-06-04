İstanbul'a yakın en ideal tatil yeri: Esenköy

İstanbul'a yakın en ideal tatil yeri: Esenköy

En Son Haber

Koronavirüs salgını insanların tatil anlayışını da değiştirdi. Otel tatillerinden vazgeçenler denizin ve doğanın keyfini yaşamak için Esenköy'de yazlık bakmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar aylardır evlerindeydi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla yazlığı olanlar tatil bölgelerine gitmeye başladı.

Kısa tatillere bile çok önem verildiği günlerde İstanbul'a uzak yerlerdeki yazlıkların önemi kalmadı.

İSTANBUL'A ÇOK YAKIN

Yeni dönemde, İstanbul'a yakın tatil bölgeleri daha da önem kazandı.

İstanbul'a yakın tatil bölgesi denince akla gelen ilk yerlerden bir de Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı olan Esenköy Beldesi.

HEM YEŞİL HEM MAVİ...

Esenköy, denizin ve doğanın keyfini yaşayabileceğiniz huzur dolu bir tatil beldesi.

Otel tatillerinden vazgeçenler, İstanbul'a da yakın olması nedeniyle Esenköy'den yazlık bakmaya başladı.

DÜŞÜK FAİZ ORANIYLA YAZLIK ALMANIN TAM ZAMANI

Hükümetin ev almak isteyenler için başlattığı özel paketler de Esenköy'deki yazlık satışlarını hareketlendirdi.

Öyle ki; faiz oranları Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde.

KADINLARA ÖZEL PLAJLAR VAR

Erkeklerle aynı yerde denize girmek istemeyen kadınlar da Esenköy'de unutulmadı. Beldede, sadece kadınların girebileceği özel plajlar var.

KORONA VAKASI GÖRÜLMEDİ, SAĞLIKLI TATİL SİZİ BEKLİYOR

İstanbul'a sadece 1,5 saat uzaklıkta bulunan Esenköy'de koronavirüs dönemi de tehlikesiz geçti.

Hiçbir vakanın rastlanmadığı tatil beldesi, sağlıklı bir tatil açısından da oldukça güvenli.