İstanbul'a yakın tatilin adresi: Esenköy

Hem denizin hem de doğanın keyfini yaşamak isteyenler, Esenköy'de yazlık bir ev almaya çalışıyor. İstanbul'a yakın olması nedeniyle de tercih edilen bölgede fiyatlar oldukça makul seviyede.

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini göstermesi, insanların birçok alışkanlığını değiştirdi.

Otel tatillerinden vazgeçenler daha sade tatil seçeneklerini araştırmaya başladı.

İstanbul'a yakın tatil bölgelerini mercek altına alanların karşısına ilk çıkan adres ise Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Beldesi oldu.

İSTANBUL-ESENKÖY 1 SAAT 15 DAKİKA

İstanbul'a sadece 1 saat 15 dakika uzaklıkta olan Esenköy, hafta sonları bile rahatlıkla gidip gelebileceğiniz ideal bir adres.

KORONA YOK, HASTANELERE YAKIN

Hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği tatil beldesi sağlık konusunda da oldukça güvenli geliyor.

Öyle ki; Çınarcık ve Armutlu Devlet Hastanesi, Esenköy'e sadece 20 dakika uzaklıkta.

HEM DENİZ HEM DOĞA...

Yazlık seçerken aile bireyleri arasında çıkan "Denize mi yakın olsun, doğanın içinde mi olsun?" tartışması da Esenköy'de son buluyor.

Bölgede deniz keyfini yaşarken doğanın huzurunu da hissedebilirsiniz. İstanbul'un havasından boğulup Esenköy'e gidenler, ormanda yürüyüş yapıp doğanın huzurunu yaşıyor.

SATIŞLAR HIZLANDI

Kamu bankalarının, kredi oranlarını Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine düşürmesi bölgedeki emlak hareketliliğini de artırdı.

Birçok tatil bölgesine kıyasla fiyatların oldukça uygun olduğu Esenköy'de, düşük kredi oranlarından yararlanarak yazlık sahibi olabilirsiniz.

Fiyatları merak edenler için şuraya ideal bir link bırakalım: Tıklayın

YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Bölge yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı.

Geçtiğimiz yıla göre fiyatların yüzde 26 oranında yükseldiği Esenköy'de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceği öngörülüyor.