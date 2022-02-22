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- İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor
İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 12:58
- Güncelleme : 22.02.2022 - 13:04
Türkiye'nin gündeminde yer alan enflasyondaki artış ve asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamla birlikte tüm dengeler değişti.
Özellikle sitelerde yüzde 100 oranında zam yapılan aidat ücretleri, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Aidatlarda, kiralarla yarışır hale gelen fahiş fiyat artışları İstanbul'da semtten semte değişkenlik gösterdi.
AİDAT TUTARI EN YÜKSEK İLÇE BEŞİKTAŞ
Ekonomist dergisinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da 100 m2’lik bir dairenin ortalama aidat tutarı en yüksek bin 674 TL ile Beşiktaş’ta olurken, bu rakamın 2021’de bin 350 TL olduğu belirtildi. İkinci sırada yer alan Şişli’de 2021’de bin TL olan aidat tutarı bu yıl bin 255 TL’ye yükseldi.
ÇATALCA'DA AİDAT BEDELİ 300 TL
2021 yılında aidatı 631 TL olan ve üçüncü sırada yer alan Sarıyer’de ise bu rakam, 900 TL’ye yükseldi. En düşük aidat bedeli ise 300 TL ile Çatalca’da görülürken, 2021’de aidat bedelinin 275 TL olduğu açıklandı.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNİN AİDAT BEDELİ
İşte İstanbul'un ilçelerindeki aidat ücretleri...
- Beşiktaş: 2021-1.350 TL / 2022-1.674 TL
- Şişli: 2021-1.000 TL / 2022-1.255 TL
- Sarıyer: 2021-631 TL / 2022-900 TL
- Kadıköy: 2021-575 TL / 2022-770 TL
- Ataşehir: 2021-600 TL / 2022-750 TL
- Beyoğlu: 2021-449 TL / 2022-729 TL
- Üsküdar: 2021-475 TL / 2022-670 TL
- Bakırköy: 2021-650 TL / 2022-650 TL
- Zeytinburnu: 2021-583 TL / 2022-650 TL
- Beykoz: 2021-495 TL / 2022-645 TL
- Başakşehir: 2021-475 TL / 2022-640 TL
- Bayrampaşa: 2021-495 TL / 2022-630 TL
- Güngören: 2021-483 TL / 2022-600 TL
- Küçükçekmece: 2021-550 TL / 2022-600 TL
- Eyüpsultan: 2021-540 TL / 2022-581 TL
- Kağıthane: 2021-600 TL / 2022-550 TL
- Bahçelievler: 2021-528 TL / 2022-546 TL
- Sultangazi: 2021-410 TL / 2022-520 TL
- Beylikdüzü: 2021-385 TL / 2022-520 TL
- Bağcılar: 2021-493 TL / 2022-516 TL
- Sancaktepe: 2021-391 TL / 2022-510 TL
- Maltepe: 2021-425 TL / 2022-500 TL
- Gaziosmanpaşa: 2021-358 TL / 2022-500 TL
- Esenler: 2021-380 TL / 2022-500 TL
- Ümraniye: 2021-375 TL / 2022-475 TL
- Avcılar: 2021-400 TL / 2022-475 TL
- Kartal: 2021-415 TL / 2022-463 TL
- Çekmeköy: 2021-350 TL / 2022-450 TL
- Büyükçekmece: 2021-345 TL / 2022-450 TL
- Esenyurt: 2021-300 TL / 2022-450 TL
- Sultanbeyli: 2021-325 TL / 2022-400 TL
- Fatih: 2021-100 TL / 2022-400 TL
- Arnavutköy: 2021-300 TL / 2022-391 TL
- Pendik: 2021-323 TL / 2022-390 TL
- Tuzla: 2021-332 TL / 2022-375 TL
- Silivri: 2021-250 TL / 2022-345 TL
- Çatalca: 2021-275 TL / 2022-300 TL