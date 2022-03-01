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İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler

İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, enflasyon, elektrik, doğalgaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlar aidatlara da yansıdı.