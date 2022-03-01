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- İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler
İstanbul'da en çok aidat veren ilçeler
Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, enflasyon, elektrik, doğalgaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlar aidatlara da yansıdı.
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 18:28
- Güncelleme : 01.03.2022 - 18:30
Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamla birlikte aidat bedeli kiralarla yarışır seviyeye yükseldi.
İstanbul’un tüm ilçelerinde aidat ücretleri geçen yıla oranla yüzde 40-60 oranında artış yaşadı.
Artışların asgari ücrette yapılan zam, enflasyon, elektrik, doğalgaz, su ve gübre fiyatlarındaki artışlardan da kaynaklandığı belirtiliyor.
SİTE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERİYOR
Kat maliklerinin ödemek zorunda olduğu aidat ücretleri, her ilçede farklılık gösteriyor.
Yabancı konut yatırımcılarının rağbet gösterdiği ve muhit özelliklerine göre fiyat artışının yaşandığı ilçelere gelen zamlar büyük tepkiyle karşılanıyor. Özellikle sitelerde yaşayan vatandaşlar mevcut fiyatlara büyük tepki gösteriyor.
İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ AİDAT ÜCRETLERİ
- Beşiktaş: 2021- bin 350 TL / 2022- bin 674 TL
- Şişli: 2021- bin TL / 2022- bin 255 TL
- Sarıyer: 2021- 631 TL / 2022- 900 TL
- Kadıköy: 2021- 575 TL / 2022- 770 TL
- Ataşehir: 2021- 600 TL / 2022- 750 TL
- Beyoğlu: 2021- 449 TL / 2022- 729 TL
- Üsküdar: 2021- 475 TL / 2022- 670 TL
- Bakırköy: 2021- 650 TL / 2022- 650 TL
- Zeytinburnu: 2021- 583 TL / 2022- 650 TL
- Beykoz: 2021- 495 TL / 2022- 645 TL
- Başakşehir: 2021- 475 TL / 2022- 640 TL
- Bayrampaşa: 2021- 495 TL / 2022- 630 TL
- Güngören: 2021- 483 TL / 2022- 600 TL
- Küçükçekmece: 2021- 550 TL / 2022- 600 TL
- Kağıthane: 2021- 550 TL / 2022- 600 TL
- Eyüpsultan: 2021- 540 TL / 2022- 581 TL
- Bahçelievler: 2021- 528 TL / 2022- 546 TL
- Sultangazi: 2021- 410 TL / 2022- 520 TL
- Beylikdüzü: 2021- 385 TL / 2022- 520 TL
- Bağcılar: 2021- 493 TL / 2022- 516 TL
- Sancaktepe: 2021- 391 TL / 2022- 510 TL
- Maltepe: 2021-425 TL / 2022-500 TL
- Gaziosmanpaşa: 2021-358 TL / 2022-500 TL
- Esenler: 2021-380 TL / 2022-500 TL
- Ümraniye: 2021-375 TL / 2022-475 TL
- Avcılar: 2021-400 TL / 2022-475 TL
- Kartal: 2021-415 TL / 2022-463 TL
- Çekmeköy: 2021-350 TL / 2022-450 TL
- Büyükçekmece: 2021-345 TL / 2022-450 TL
- Esenyurt: 2021-300 TL / 2022-450 TL
- Sultanbeyli: 2021-325 TL / 2022-400 TL
- Fatih: 2021-100 TL / 2022-400 TL
- Arnavutköy: 2021-300 TL / 2022-391 TL
- Pendik: 2021-323 TL / 2022-390 TL
- Tuzla: 2021-332 TL / 2022-375 TL
- Silivri: 2021-250 TL / 2022-345 TL
- Çatalca: 2021-275 TL / 2022-300 TL