İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.

Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları, aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı.

Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.

İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin

İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri Megakent'te 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

5 bin lira altında 2 ilçe

Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.

İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:

. TL/m2 - ORTALAMA KİRA