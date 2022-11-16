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İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları
İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2022 - 17:33
- Güncelleme : 16.11.2022 - 18:08
Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.
Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları, aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı.
Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.
İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin
İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri Megakent'te 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
5 bin lira altında 2 ilçe
Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.
İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:
. TL/m2 - ORTALAMA KİRA
- Sarıyer 228 28 bin 500
- Beşiktaş 185 22 bin 200
- Beyoğlu 183 15 bin 555
- Şişli 155 14 bin 725
- Kadıköy 142 17 bin 40
- Bakırköy 136 16 bin 320
- Kağıthane 123 10 bin 455
- Adalar 115 11 bin 500
- Eyüpsultan 115 11 bin 500
- Zeytinburnu 115 10 bin 925
- Ataşehir 107 10 bin 165
- Üsküdar 99 10 bin 890
- Fatih 95 8 bin 75
- Maltepe 92 9 bin 200
- Başakşehir 92 11 bin 40
- Beykoz 89 12 bin 15
- Küçükçekmece 88 8 bin 360
- Gaziosmanpaşa 84 8 bin 400
- Esenler 82 8 bin 200
- Kartal 81 8 bin 505
- Bağcılar 81 7 bin 695
- Ümraniye 80 8 bin 800
- Bahçelievler 74 7 bin 400
- Bayrampaşa 73 6 bin 935
- Beylikdüzü 73 10 bin 220
- Çekmeköy 73 7 bin 154
- Güngören 72 7 bin 560
- Avcılar 71 7 bin 810
- Tuzla 71 7 bin 100
- Pendik 68 6 bin 800
- Şile 67 8 bin 40
- Büyükçekmece 65 8 bin 710
- Esenyurt 65 6 bin 435
- Sancaktepe 62 6 bin 572
- Sultangazi 59 5 bin 900
- Çatalca 55 4 bin 950
- Sultanbeyli 53 5 bin 300
- Arnavutköy 53 5 bin 35
- Silivri 42 4 bin 620