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    İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

    İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

    İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 18:08
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    Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.

    Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları, aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı.

    Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.

    İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin

    İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri Megakent'te 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

    5 bin lira altında 2 ilçe

    Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.

    İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:

    .                                         TL/m2      -   ORTALAMA KİRA

     

    • Sarıyer                      228          28 bin 500
    • Beşiktaş                    185          22 bin 200
    • Beyoğlu                     183          15 bin 555
    • Şişli                           155          14 bin 725
    • Kadıköy                     142          17 bin 40
    • Bakırköy                    136          16 bin 320
    • Kağıthane                  123          10 bin 455
    • Adalar                        115          11 bin 500
    • Eyüpsultan                 115          11 bin 500
    • Zeytinburnu                115          10 bin 925
    • Ataşehir                      107         10 bin 165
    • Üsküdar                       99          10 bin 890
    • Fatih                             95          8 bin 75
    • Maltepe                        92          9 bin 200
    • Başakşehir                   92          11 bin 40
    • Beykoz                         89          12 bin 15
    • Küçükçekmece            88           8 bin 360
    • Gaziosmanpaşa          84           8 bin 400
    • Esenler                        82           8 bin 200
    • Kartal                           81           8 bin 505
    • Bağcılar                       81           7 bin 695
    • Ümraniye                     80           8 bin 800
    • Bahçelievler                 74           7 bin 400
    • Bayrampaşa                73            6 bin 935
    • Beylikdüzü                   73            10 bin 220
    • Çekmeköy                   73            7 bin 154
    • Güngören                    72            7 bin 560
    • Avcılar                         71            7 bin 810
    • Tuzla                           71            7 bin 100
    • Pendik                        68             6 bin 800
    • Şile                             67             8 bin 40
    • Büyükçekmece           65             8 bin 710
    • Esenyurt                     65             6 bin 435
    • Sancaktepe                62             6 bin 572
    • Sultangazi                  59             5 bin 900
    • Çatalca                       55             4 bin 950
    • Sultanbeyli                  53            5 bin 300
    • Arnavutköy                  53            5 bin 35
    • Silivri                           42            4 bin 620

    İstanbul da ilçe ilçe kira fiyatları #1


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