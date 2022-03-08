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    İstanbul'da konut projelerinin 3 boyutlu modeli oluşturuluyor

    TKGM tarafından yürütülen projeyle birlikte, 89 bin 559 mimari projenin 3 boyutlu modelleri üretilecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:26
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    İstanbul'da konut projelerinin 3 boyutlu modeli oluşturuluyor

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), konut sahiplerine yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi.

    Üç Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi kapsamında, binaların uçakla havadan görüntüsü alınacak.

    89 BİN PROJENİN 3 BOYUTLU MODELLERİ ÜRETİLECEK

    Proje kapsamında, İstanbul’da yaklaşık 6 bin kilometrekare alanda, belirlenen ilçelerde 89 bin 559 mimari projenin 3 boyutlu bina modelleri üretilecek.

    Kullanılan kamera sayesinde daha önce sadece çatısı görülen binaların 4 cephesi de görüntülenebilecek.

    İstanbul da konut projelerinin 3 boyutlu modeli oluşturuluyor #1

    HER DETAY İZLENEBİLECEK

    Bu doğrultuda 3 boyutlu kent modeli oluşturulurken öte yandan mimari projedeki ve tapudaki daire numaraları da birbirine entegre edilecek.

    Projenin tamamlanmasıyla İstanbullular sadece arsasını ve tarlasını değil,  içindeki bağımsız bölüm ile odalar ve her odanın metrekaresine kadar detaylarını görebilecek.

    İstanbul da konut projelerinin 3 boyutlu modeli oluşturuluyor #2

    ANKARA VE AMASYA PİLOT İL OLDU

    Türkiye genelinde model oluşturulması çalışması ilk kez Ankara'nın pilot ilçesi Gölbaşı'nda 2018 yılında başladı ardından Amasya'da yapıldı.

    Sayısal verileri olmayan eski binalar için de belediyelerle protokoller yapılıp mimari projelerin sayısal hale getirilmesi planlanıyor.

    İstanbul da konut projelerinin 3 boyutlu modeli oluşturuluyor #3


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