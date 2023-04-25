İstanbul'da riskli binaların dönüştürülmesi için başvurular yarın başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nın birinci günü açıkladığı, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular yarın başlayacak.

İHA

İstanbul’da yüzyılın dönüşümü kapsamında, riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başvurular 26 Nisan Çarşamba günü yanı yarın başlıyor.

Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Binasını TOKİ eliyle kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen bağımsız bölüm malikleri e-devlet üzerinden 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

"Çok yoğun başvuru bekleniyor"

"Yarısı Bizden" kampanyasına çok yoğun bir başvuru olacağını ifade eden Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu bilgiyi verdi:

Bayramın birinci günü 100 bin rezerv konut için atılan temel sonrasında 200 bin konutun da yerinde dönüşümü için başvurular Çarşamba günü alınmaya başlayacak. İstanbul'da 5.9 milyon konut var. 1.5 milyon konut ise riskli. İstanbul'da şimdiye kadar yaklaşık 700 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 98 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Her yıl 300 bin konutun yenilenmesi ile 5 yıllık sürede 6 milyonu aşkın vatandaşımızın daha sağlıklı ve güvenilir yapılara yerleştirilmesi hedefleniyor. Yarısı bizden kampanyası bu kapsamda çok büyük fırsatlar sunmuş olacak. Çok yoğun bir başvuru bekliyorum.

Nasıl başvuru yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek?

Başvuru süreci ve işleyiş hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, şu bilgileri paylaştı:

Başvuru yapılırken rezerv alan veya yerinde şekliyle bir ayrım söz konusu olacak. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Binalar bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenecek. Bu rapor riskli yapı tespit raporu çerçevesinde değerlendirilecek ve anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak, proje aşamasına geçilecek. Eğer 3'te 2 çoğunluk en geç 6 ay içinde kabul eder ve süreci ilerletmek isterse süreç başlamış olacak. Ruhsat alma ile beraber, bina boşaltılacak. TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci ile bina en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı da yapılıyor olacak.

"10 yıl vade, yüzde 10 peşinat, 0,79 faiz ve yarısı devletten"

İki ayrı daire alternatifi ile vatandaşların dönüşüm sürecine dahil olabileceğini ifade eden Özelmacıklı, 2+1 ve 3+1 için alternatifleri şöyle aktardı: