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    İstanbul'da riskli konutların yoğun olduğu ilçeler

    Muhtemel İstanbul depremine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda depreme dayanıklı olmayan ilçeler belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 21:42
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    İstanbul'da riskli konutların yoğun olduğu ilçeler

    Son yıllarda sıkça gündeme gelen büyük İstanbul depremi, birçok vatandaşı araştırmalara yöneltti.

    Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul’da en az 7,5 büyüklüğünde deprem olması bekleniyor.

    Bu durumda vatandaşlar ''İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileridir? İstanbul’da en riskli ilçeler hangisi?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

    RİSKLİ BÖLGELER

    Yapılan araştırmalar kapsamında depreme dayanıksız ve orta riskli ilçeler belirlendi.

    İstanbul'un depreme en dayanıksız ilçeleri:

    • Zeytinburnu Ayamama Deresi,
    • Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,
    • Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),
    • Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),
    • Kanarya (Firuzköy kıyıları),
    • Esenkent,
    • Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),
    • Ambarlı ve Haramidere,
    • Ataköy
    • Florya - Küçükçekmece kıyıları.

    ORTA RİSKLİ İLÇELER

    • Beşiktaş,
    • Tarabya çukuru,
    • Üsküdar çukuru,
    • Beykoz çukuru,
    • Topkapı,
    • Bakırköy,
    • Şirinevler,
    • Ömerli,
    • Büyükçekmece,
    • Silivri,
    • Esenyurt,
    • Yeşilköy,
    • Eyüp,
    • Fatih
    • Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda,
    • Kartal,
    • Tuzla,
    • Eminönü
    • Bağcılar

    İstanbul da riskli konutların yoğun olduğu ilçeler #1


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