İzmir Bayraklı'da 31 binden fazla yapıya kimlik belgesi

Bayraklı bölgesinde yapı envanteri çalışmaları tamamlanan 31 bin 146 binanın kimlik belgesi çıkarıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından Bayraklı bölgesinde başlatılan yapı envanteri çalışmaları tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en geniş ölçekli deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirerek dirençli kent oluşturma yolunda pilot bölge Bayraklı’nın mevcut yapı stoku envanterini çıkardı.

31 bin 146 yapının kimlik belgesi hazırlandı

Bu çalışmanın ardından 31 bin 146 yapımının kimlik belgesi hazırlandı.

Bayraklı’daki yapıların bilgilerine artık İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi www.izmir.bel.tr, Bizİzmir dijital platformu ve "Bizİzmir mobil uygulaması"ndan kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Karekod uygulamasıyla binaya dair tüm bilgilere ulaşılabiliyor

Bina kimlik belgesi pilot bölge olarak seçilen Mansuroğlu Mahallesi’nde binaların girişlerine asıldı. Üzerinde ada/parsel, ruhsat tarihi, yapı kullanım izin belgesi, toplanma alanları gibi bilgilerin yer aldığı kartlar üzerinde karekod uygulaması da bulunuyor.

Vatandaşlar, kart üzerindeki karekodu telefondaki karekod uygulamasına okutarak binaya dair tüm bilgileri öğrenebiliyor.

"Türkiye'de ilk, dünyada örneği çok az"

Amaçlarının İzmirlilerin yaşadıkları kentte ve binalarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir taraftan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartırken, diğer yandan ODTÜ koordinasyonunda 10 üniversitenin katkısıyla depremsellik araştırması ve zemin davranış modelinin çıkartılması için çalışıyoruz. Türkiye'de ilk, dünyada da örneği çok az olan bu çalışmayı da büyük bir hızla tamamlayacağız. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde başlattığımız yapı stoku envanteri ve bina kimlik kartı belgesi çalışmalarımızı kent merkezindeki ilçelerimizden başlamak üzere tüm kente yayacağız. İzmir’de herkesin kendini güvende hissetmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, 30 Ekim 2020 depreminin ardından mevcut yapıların envanterini oluşturmayı, yapıların deprem etkisindeki davranış biçimlerini değerlendirerek yüksek öncelikli kentsel iyileştirme bölgelerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

"Afet ve acil toplanma alanlarını da gösteriyor"

Yapı envanteri çalışmasının en önemli sonuçlarından birinin de bina kimlik belgesi olduğunu aktaran Dayangaç, "Her bina için binanın yapısal bilgilerini içeren bir kimlik belgesi oluşturuldu. Şeffaflık ve erişilebilirlik ilkemiz gereği herkes, yaşadığı bina ile ilgili bilgilere kolay ve hızlı şekilde erişebiliyor. Bina kimlik belgesi binanın genel bilgilerini içeriyor. Okutulan karekod uygulamasıyla bina hakkında detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin binanın ruhsatından taşıyıcı sistemine, zemin yapısından her tür proje bilgisine kadar belgeleriyle birlikte erişiyoruz. Ayrıca afet ve acil toplanma alanlarını da gösteriyor. Bu alanların harita üzerinde konumlarına ulaşabiliyoruz." dedi.

"Kent geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Bu çalışmayı Bayraklı’daki konut kullanımında olan tüm yapılar için uyguladıklarını söyleyen Banu Dayangaç, çalışmayı önce merkez ilçeler öncelikli olmak üzere kent geneline de yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Dayangaç, "Kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz yapı envanteri çalışması tamamlandığında ve belediyenin diğer risk azaltma projeleri ile bütünleştirildiğinde afetler karşısında daha dirençli ve daha güvenli bir kent olacağız" dedi.

"Binamızın artık kimlik kartı var"

Mahalle sakinleri uygulamayı beğendi Mahalle sakinlerinden Mehmet Özdemir, uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Binamızın artık kimlik kartı var. Bu kimlikte barkodu okutarak bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Binanın kaç metrekare olduğunu, ruhsatlı olup olmadığını, projede ne varsa hepsini görüyoruz. Bu binada örneğin daire satın almak istediğim zaman projeli bir bina olup olmadığını ve oturma ruhsatının olup olmadığını göreceğim. Bu da benim için büyük kolaylık sağlayacak" diye konuştu.