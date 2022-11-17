TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kentte farklı metrekarelerde ve konumda her iş alanına uygun 68 iş yeri için 23-24 Kasım'da açık arttırma düzenlenecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni bir müjdeli haberi duyurdu.

Bu kez iş yeri sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler için adım atıldı.

Proje kapsamında, İzmir'de 68 iş yerini açık artırma ile satışa çıkarıldı. Başvurular TOKİ hizmet merkezleri ve internet üzerinden alınacak.

9 ve 12 ayda teslim edilecek

Kemalpaşa’daki 38 iş yeri 9 ayda, Seferihisar’daki 30 iş yeri 12 ayda teslim edilecek.

Yüzde 30'u peşin ödenecek

DHA'nın aktarımına göre; toplam tutarın yüzde 30’u peşin, 120 ay vade ile satışa çıkan iş yerleri için online katılım da sağlanıyor.

İzmir’de 68 iş yeri açık artırmayla satışa çıkıyor VİDEO







Son gün 22 Kasım

Açık artırmaların 23-24 Kasım 2022 günleri saat 10.30'da yapılacağını ifade eden Yatırım Danışmanı Bilal İvenç, "Kemalpaşa'da 29 ve 42 metrekarelik 38 adet işyeri var. 29 metrekare olanlar 405 bin liradan, 42 metrekare olanlar ise 540 bin liradan ihaleye çıkacak. Açık artırmaya katılım için son başvurular 22 Kasım’a kadar devam edecek. Kemalpaşa'da ve Seferihisar 'daki 10 bin kişilik bir yaşam alanı var. Ticaret alanları dükkanlar ilgi çekiyor. Hem kurumsal hem küçük esnaf için büyük bir fırsat . Satışa çıkan dükkanlar fırın da olabilir emlak ofisi de olabilir. Tüm sektörler için uygun iş alanları hazır." dedi.





















