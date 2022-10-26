İzmirli depremzedeler evlerine kavuşuyor

30 Ekim 2020’de İzmir’de gerçekleşen depremin ardından, evi hasar gören veya yıkılan hak sahipleri için Bayraklı’daki rezerv alanda yapılan 312 konut ve 2 iş yeri, çekilen kura ile sahiplerini buldu.

Türkiye 30 Ekim 2020’de, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.6’lık depremle sarsıldı.

Depremde evleri hasar gören veya yıkılan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için Bayraklı’da 375 hektarlık arazi, rezerv alan olarak belirlendi.

2 yıl sonra evlerine kavuştular

İHA'nın haberine göre rezerv alanda inşası biten ilk etap 312 konut ve 2 iş yeri, AFAD İzmir Yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezinde çekilen kura ile sahiplerini buldu.

Konutların dağıtımı için bilgilendirme yapılacak

Meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine yapılan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, “Bayraklı’da bulunan rezerv alandaki konutların kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 312 konut 2 iş yeri sahiplerini bulacak. Konut dağıtımları için Pazartesi’den itibaren bilgilendirmeler yapılacak ve dağıtımına başlanacak.” dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Muhcı, “Yapılan konutlarımız depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacaklar. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın.” diye konuştu.





Kuralar canlı yayında çekildi

Daha sonra 312 konut ve 2 iş yeri için kura çekimine geçildi. İzmir 26. Noteri Mehmet Arif Koçer tarafından gerçekleştirilen kura çekimi, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Hak sahibi vatandaşlar ise kura heyecanını canlı yayınla takip etti.

Okul, sağlık ocağı ve cami de var

Rezerv alanda; konutların dışında yol, elektrik, doğalgaz, haberleşme hattı, 43 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 10 kilometre uzunluğunda atık ve yağmur suyu kanalı, 3 terfi merkezi, 9 bin 500 metreküplük su deposu, peyzaj çalışmaları, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilk ve ortaokul, sağlık ocağı, 2 cami ve 68 dükkan bulunacak.



