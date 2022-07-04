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    Kadıköy'deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

    Caddebostan sahilinde bulunan ve "Perili Köşk" olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, mahkeme kararıyla icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün değeri ise 449 milyon lira olarak belirlendi.
    • 04.07.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 11:14
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    Kadıköy'deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahilinde bulunan ve Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan Ragıp Paşa Köşkü, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

    116 yıllık tarihe sahip köşk satışa çıkarılacak.

    449 milyondan satışa çıkartılacak

    Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

    Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

    Uzun yıllardır atıl durumda

    DHA'nın haberine göre, 27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

    Kadıköy deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor #1

    Kadıköy deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor #2

    Kadıköy deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor #3

    Kadıköy deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor #4

    Kadıköy deki Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor #5


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