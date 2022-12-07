"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde üçüncü etap kura çekimi bugün Karabük'te yapıldı. Kurada belirlenen 899 konutun sahibi, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, duyulduğu günden bu yana gündemden düşmüyor.

Başvuru heyecanı, yerine kura heyecanına bıraktı.

İlk iki etapta 50 bin 302 konut sahibini buldu

Bu kapsamda 7 Kasım'dan itibaren kura çekimleri yapılmaya başlandı.

Son olarak 2 etabın tamamlanmasıyla birlikte 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

Karabüklüler kura heyecanı yaşadı

Üçüncü etap kura çekimi ise 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde yapılmaya devam ediyor.

Bugün son bulacak olan son etap kuraları, Karabük'te yapıldı.

Büyük sevinç yaşandı

TOKİ tarafından inşa edilecek 899 konut için kura çekilişi gerçekleştirildi.

Salonun dolup taştığı kura çekilişinde hak sahipleri, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Kura çekilişi yoğun ilgi görürken, ilk kez ev sahibi olma heyecanı da yaşandı.

İHA'nın aktarımına göre; salona sığmayan vatandaşlar da kurulan ekranlarda kura çekilişini takip etme fırsatı yakaladı.

Karabük'te TOKİ kura heyecanı yaşandı VİDEO



"Allah devletimize zeval vermesin"

Vatandaşlardan Nazmiye Bostancı, ev almanın eşiyle hayali olduğunu belirterek, “Allah’ım hayırlı etsin. Bizim için de hayırlı olur İnşallah. Ben Sadık Bostancı çıkınca sevindim ama isim benzerliği olabilir diye düşündüm. Arayıp kimlik numarasını öğrenince gerçekten çok mutlu oldum.” diye konuştu.

Safranbolu’dan kuraya giren ve ismi çıkan Mustafa Meraklı ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Başımızdan eksik olmasın.” ifadelerini kullandı.

899 konutun dağılımı

Proje bünyesinde TOKİ merkezde 280, Eskipazar’da 267, Safranbolu’da 200, Eflani’de 63, Ovacık’ta 30 ve Yortan beldesinde 59 olmak üzere toplamda 899 adet konut inşa edecek.