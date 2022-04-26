Kars OSB mülkiyetindeki imarlı 3 arsa ihaleye çıkıyor

Kars Organize Sanayi Bölgesi himayesindeki 3 adet imarlı arsa, açık teklif usulü ile 17 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mülkiyetindeki 3 adet imarlı ticaret merkezi arsaları ihaleyle satılacak.

Paşaçayır Mahallesi Erzurum Asfaltı Yolu üzeri OSB'de yer alan 3 adet imarlı ticaret merkezi arsalarının satışı ihalesi, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler Kapsamına göre ihale edilecek.

17 Mayıs'ta açık teklif usulü yapılacak

İHA'nın haberine göre, 17 Mayıs 2022 günü saat 14.30’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda yapılacak.

Geçici teminat olarak 18 bin TL

İhalenin geçici teminatı olan 18 bin TL, geçici teminat olarak Kars OSB Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası Kars Şubesi nezdinde bulunan hesaba ilanda belirtildiği gibi yatırılacak.