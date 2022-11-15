Sel felaketinden büyük ölçüde etkilenen Bozkurt ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda 2 etapta yer alan evler vatandaşlara teslim edilecek.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandı...

Ezine Çayı’nın taşması sonucu en büyük yıkımın yaşandığı ilçe Bozkurt oldu.

Yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü.

Çalışmalar hız kazandı

Selzedelerin yaralarını sarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlar hız kazandı.

Kastamonu'da selzedeler için inşa edilen konutlarda sona gelindi VİDEO

2 etapta sona gelindi

İlçe merkezinde inşa edilen 649 konut için sona gelindi.

5 etaptan 1'inde inşa edilen konutlarda bu ay sonu itibari ile geçici kabul yapılacak.

Kura çekiminin ardından vatandaşlar, evlerine yerleşebilecek.

Öte yandan 2 etapta ise çalışmaların aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

İHA'nın aktarımına göre; Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de 38 konut, selden zarar gören köylerde ise yaklaşık 40 köy evi yapılıyor.

"Kısa sürede vatandaşlarımız evlerine, doğalgazına kavuşacak"

Yürütülen inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “İlçemizde 5 farklı etapta TOKİ konutları yapıldı. Şu anda bitme aşamasında olan evlerimiz var. Bu ay içerisinde bazı konutlarımızın geçici kabulü yapılacak. Toplam 649 konut ilçe merkezimizde, 38 Bozkurt’un İlişi köyünde, 40’a yakın da AFAD ve TOKİ iş birliğinde köylerde afete maruz kalan vatandaşlarımız için yapılan köy evlerimizin yapımı devam ediyor. Kısa sürede vatandaşlarımız evlerine, doğalgazına kavuşacak. Bunun planını yapıyoruz. Konutlarımızın yapımı etap şeklinde devam ediyor. Bir etabımızda bu ay içerisinde geçici kabul yapılacak. Aralık ayında da diğer iki etabın teslimi yapılacak. Biz kuraları çekeceğiz, vatandaşlarımız evlerine girmeye başlayacak.” dedi.