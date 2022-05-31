Kayseri Melikgazi’ye yeni pazar yerleri yapılacak

Melikgazi Belediyesi tarafından 5 ayrı mahalleye yapılacak olan kapalı pazar yerleri, ilçenin yaşam kalitesini artıracak.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İHA'nın habarine göre; Melikgazi Belediyesi 5 ayrı mahalleye kapalı pazar yerleri yapacağını duyurdu.

"5 ayrı mahalleye kapalı pazar yeri yapılacak"

Melikgazililer'e nezih ve rahat ortam sağlamak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemiz hızla büyüyüp gelişiyor. Biz de buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yürütmüş olduğumuz hizmetlerle diğer belediyelere örnek ve referans oluyoruz. Vatandaşlarımızın nezih ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapmaları amacıyla ilçemizin farklı mahallelerine yapacağımız kapalı pazar yerleri ile alışverişi keyifli ve konforlu bir hale getireceğiz. Selçuklu Pazar Yeri ve sosyal tesisimiz bitti yakında hizmete açacağız. Gürpınar, Kazım Karabekir ve Bahçelievler Mahallesi’nde yapacağımız pazar yerleri ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

"Sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğiz"



Çok amaçlı olarak projelendirilen Selçuklu Kapalı Pazar Yeri, farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Hem bayanlara eğitim verilecek hem de aynı zamanda da burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak. Bunun haricinde bir de kütüphane şeklinde çocukların ders çalışabilecekleri güzel bir mekâna kavuşacaklar. Birde Alpaslan Kapalı Pazar Yerimiz var. Buraya alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekânları bulunacak. Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.