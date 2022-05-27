Haberler

Emlak Haberleri

Kayseri'de 54 konut alan arsası ihaleyle satılacak

Kayseri'de 54 konut alan arsası ihaleyle satılacak

Kocasinan ilçesinde bulunan 54 adet konut alan arsası 'Açık Teklif Usulü' ile satışa sunulacak. İhale için son müracaat günü ise 31 Mayıs olarak belirlendi.