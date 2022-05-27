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    Kayseri'de 54 konut alan arsası ihaleyle satılacak

    Kocasinan ilçesinde bulunan 54 adet konut alan arsası 'Açık Teklif Usulü' ile satışa sunulacak. İhale için son müracaat günü ise 31 Mayıs olarak belirlendi.
    • 27.05.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:03
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    Kayseri'de 54 konut alan arsası ihaleyle satılacak

    Kayseri'nin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kocasinan ilçesinde, konut alan arsaları satışı için yeni yöntem belirlendi.

    Güneşli Mahallesi’nde bulunan 54 adet konut alanı arsası 'Açık Teklif Usulü' ihale ile satışa sunuluyor.

    1 Haziran saat 10.00'da

    İhale, 1 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

    Son müracaat 31 Mayıs günü

    İhalenin son müracaat tarihi 31 Mayıs Salı günü en geç saat 17.30 olarak belirlenirken, müracaatlar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapılacak.


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