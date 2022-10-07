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    Kayseri'de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı

    1980 yılında babası tarafından satın alınan tarihi medreseyi ikinci kez satışa çıkaran esnaf Mustafa Kemal Tatar, "Kurumsal bir kiracı olursa kiraya vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum." dedi.
    • 07.10.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 14:42
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    Kayseri'de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi medreseye 'sahibinden kiralık' ilanı asıldı.

    590 yıllık Hatuniye Medresesi, 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşuyor.

    Esnaf Mustafa Kemal Tatar'ın sahip olduğu tarihi yapı, 4 yılın ardından 2'nci kez kiraya çıkarıldı.

    "Buranın 170 mirasçısı vardı"

    Tatar, rahmetli babası Hacı Mustafa Tatar'ın Hatuniye Medresesi için çok fazla emek ve sermaye harcadığını söyleyerek, "1980 yılında bu medresenin kenarında inşaat demiri satıyorduk. O yıllarda medrese virane ve yıkık bir haldeydi. Babam medreseyi bu vaziyette görünce satın aldı. O dönem buranın 170 mirasçısı vardı. Biz de 1980 yılında 170 mirasçıdan bu medreseyi satın aldık. O tarihten beri sahibi konumundayız. Her yeri delik deşik haldeydi. Dışarıda kapı ve duvarları yoktu. Medresede çay ocağı, kunduracılar ve bakkal vardı. Rahmetli babam hepsini çıkardı, emek verdi. Bayburt'tan özel ustalar getirdik. Planına, projesine uygun şekilde yeniden eski haline döndürdük." dedi.

    Kayseri de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı #1

    "150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim"

    Tarihi medresenin restore edilmesinin 10 yıl sürdüğünü belirten Tatar, "1993 yılına kadar babam sürekli restorasyon için para harcadı. Tamamen öz sermayemiz ile bu işi üstlendik. Her hafta da medreseye gidip, bakıyorum. Bir eksiği olup olmadığını yerinde gözlemliyorum. Kurumsal bir kiracı olursa kiraya vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun." diye konuştu.

    Kayseri de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı #2

    Medresinin tarihçesi

    DHA'nın aktarımına göre; Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğulları'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında yaptırıldı. Tarihi yapı, tek katlı, açık avlulu ve 2 eyvanlı olarak tasarlandı.

    Güneybatı cephesinin ortasındaki taç kapısının köşelerinde, lotus yapraklı başlıklara sahip sütunceler bulunuyor. Tarihi medrese, klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edildi.

    2 eyvana sahip medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında ise kubbeli birer dershane yer alıyor.

    Kayseri de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı #3

    Kayseri de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı #4

    Kayseri de 590 yıllık medrese kiraya çıkarıldı #5


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