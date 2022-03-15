Kayseri'de dönüşüm kapsamındaki 2'nci etap çalışmaları başladı

2'nci etap kentsel dönüşüm projesi 23 blok ve 864 daireden oluşacak.

Türkiye genelinde her ilde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Aynı zamanda tamamlanan etapların ardından yenisi için de çalışmalara başlanıyor.

Bu kapsamda 2'nci etap projesi için anlaşmaların başlandığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ilçesinde yeni projeye yönelik toplantı yapıldı.

23 BLOK VE 864 DAİREDEN OLUŞACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu önderliğinde yapılan toplantıda kentsel dönüşüm projesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

2'nci etap çalışmalarının başladığı Battalgazi Mahallesi'nin, 23 blok ve 864 daireden oluşacağı belirtildi.

"65 KİŞİ İLE ANLAŞTIK"

Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde kentsel dönüşüm alanında çok önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Battalgazi Mahallesi 2.Etap Kentsel Dönüşüm Proje’mizde vatandaş anlaşmasını başlattık. Biz de burada yapılacak çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Hem de merak ettikleri soruları cevapladık. Küçükali 1. Etap başarıyla tamamlandı ve vatandaşlarımızda oldukça memnun. Şimdi 2. etapta 65 kişi ile anlaştık. Bazı evlerin de yıkımını yapmıştık. Bakanlığımıza zemin+9 kat olarak projelendirerek sunacağız. Şimdi imarla ilgili bütün çalışmalara devam ediyoruz.

Elimizden geldiğince herkesi daire sahibi yapmak için burada 4 tip daire oluşturuyoruz. Projemiz 105, 115, 143 ve 160 metrekare olarak 23 blok, 864 daire olacak. Vatandaşlarımızla anlaşarak arsa büyüklüğüne göre daire vermeye çalışacağız. İyi çalışarak arzumuz başladığımız bu çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımıza yeni dairelerine kavuşturmak. Tüm hemşerilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.