Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,7 TÜİK'in açıkladığı 2022 yılına ait yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri içinde kendisine at konutta oturanların sayısı da paylaşıldı.

ensonhaber.com

Türkiye'de toplumun azınlığı lojmanlarda oturuyor. Çoğunluğun kendisine ait bir evi var ve orada oturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,7 oldu.

Oturulan konuta sahip olanların oranı, geçen yıla göre 0,8 puan azaldı.

Kiracıların oranı yüzde 27,2

Oturulan konuta sahip olanların oranı 2022 yılında yüzde 56,7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27,2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 oldu.