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    Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalar yenileniyor

    Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 767 bin bağımsız birimin yapımı sürerken, 825 bin riskli yapı yenilenmeye başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2022 - 14:54
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    Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalar yenileniyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesiyle riskli binalar mercek altına alındı.

    Bu kapsamda, 'riskli alan', 'rezerv yapı alanı', 'kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı', 'yenileme alanı' ve 'riskli yapılar' belirleniyor.

    10 yıldan bu yanan yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

    ÜLKE GENELİNDE RİSKLİ YAPILAR BELİRLENDİ

    59 ilde belirlenen riskli alanlar ve rezerv yapı alanları kapsamında 767 bin bağımsız binanın yapımı devam ederken 81 ilde tespit edilen 825 bin riskli yapının da yenileme faaliyetine devam edildiği belirtildi.

    Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalar yenileniyor #1

    VATANDAŞLARA 20 MİLYAR 205 MİLYON TL ÖDENDİ

    Tespit edilen 1 milyon 700 bin bağımsız birimde ikamet eden 7 milyon vatandaşın can ve mal güvenliği bakanlık tarafından güvence altına alınırken kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma bedeli için vatandaşlara 20 milyar 205 milyon TL ödendi.

    Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalar yenileniyor #2


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