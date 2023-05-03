Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında bağımsız bölüm için başvuru sayısı 467 bine çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine hazırlık için ortaya atılan kentsel dönüşüm projesi "Yarsı Bizden" her geçen gün daha yoğun talep alıyor.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında gelinen aşamayı her platformda daha çok artan rakamlarla gündeme getiriyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, bugün itibarıyla 467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

Kurum, Maltepe'de "İstanbul Dönüşecek Türkiye Güçlenecek" ana temasıyla düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve site yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İstanbul'da "1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ile "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değinerek, bu dönüşümün dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olduğunu dile getirdi.

"467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı"

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısını aktaran Kurum, yapılan müracaat için şu bilgileri verdi:

Bugün itibarıyla 467 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. Size söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak.

"25 günlük süreçte 39 ilçede 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdik"

Milletvekili adayı olduğu günden bu yana geçen 25 günlük süreçte 39 ilçede 100'ü aşkın projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, aynı sürede on binlerce vatandaşın mülkiyet problemini çözdüklerini anlattı.

Maltepe'de yapılan projeler

Maltepe'de, Emlak Konut ile Atışokulu ve Gülsuyu'nda bulunan Esenkent İETT bloklarının temellerini attıklarına değinen Kurum, şöyle devam etti:

38 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projemizle Maltepe'mize 16 blokta 431 konut ve 19 dükkan kazandırıyoruz. İnşallah 2024 yılında Maltepeli kardeşlerimize teslim ediyoruz. İkincisi, Atışokulu'nda iki etapta toplam 1327 konut, 8 dükkan ve camimizi yıl bitmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Üçüncüsü, yine Atışokulu Mahalle'mizde, 5 etapta tam 2 bin 700 yeni yuvamızın çalışmalarına başlıyoruz. Dördüncü olarak, Marmara Üniversitemiz için 2.2 milyar liralık yatırım değeriyle üniversitemizin binaları ve 451 milyon liralık yatırım değeri olan 3 bin 500 kişilik öğrenci yurdumuzun yapımına süratle devam ediyoruz. Fındıklı Mahalle'mizde muhtarımız okul istemişti. Hemen hızlı bir şekilde orada hazine arsasında ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile mühendislik ve teknoloji fakültelerinin yapımını tamamladık. İstanbul'a, Türkiye'ye örnek olacak bir proje oldu. İnşallah bu yıl içerisinde projemizi tamamlayacağız ve gençlerimizin istifadesine sunacağız.

"İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlattık"

Başıbüyük'te 2 etapta toplam 605 konut üretip hem sağlıksız yapıları temizlediklerini hem de vatandaşların mülkiyet problemlerini çözdüklerini söyleyen Kurum, bu mahallede 320 dönümlük alanda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlattıklarını bildirdi.

Zümrütevler'de "Yarısı Bizden Kampanyası"na dahil edilen projeler

Kurum, Zümrütevler'de 1590 bağımsız birimden oluşan Kaleyurt, Öz-iş, Zümrütevler, Palmiye ile Yeşil Belde sitelerini Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edip kentsel dönüşümü başlattıklarını anlatarak, "Maltepe'mizin yeşil alana ihtiyacı var. Büyükbakkalköy Mahalle'mize 65 bin metrekare büyüklüğe sahip tüm donatılarıyla, yemyeşil bir millet bahçesi kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fındıklı Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik park tamamlandı"

Bakan Kurum, 3 hafta önce Fındıklı Mahallesi'nde muhtarının talebi üzerine, İller Bankası ile 10 bin metrekarelik parkı tamamlayarak vatandaşların hizmetine hazır hale getirdiklerini söyledi.

"Durmadan çalışıyoruz"

Sevdalısı oldukları millete borçlarını ödemek için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

Bizi arayanlar Kartal'da çöken binanın enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İstanbul'un sokaklarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'daki yangın bölgelerinde vatandaşlarına evlerini teslim ederken bulur. Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. 81 ilin tamamına 500'ü aşkın ziyarette bulundum. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş, milletimizin yuvalarının inşa edildiği alanlarda bulursunuz. Maltepe'de müjdeler verirken burada sizlerin yanınızda bulursunuz. Bizi arayanlar, 'Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.' diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar.

"Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye"

Kurum, bir tarafta "dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın olduğunu, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu savundu.

"Her şeyi gördük ama hizmet göremedik"

Bir tarafta milleti için inşa ve ihya edenlerin, diğer tarafta Türkiye'yi 100 yıl geriye götürmek isteyenlerin olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: