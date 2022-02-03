Kentsel dönüşümün finansında yeni destek neler sağlıyor

Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları iki katına çıktı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları iki katına çıktı. Limitler, güçlendirme kredisi için 80 bin liradan 160 bin liraya; yeniden yapım kredileri ise 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü destekleri değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni alınan kararı detayları ile anlattı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK"

Özelmacıklı, kentsel dönüşümde banka kredisi faiz desteklerinin artırılmasının dönüşümü hızlandıracağını dile getirdi.

İnşaat maliyetlerinin artması ile birlikte durma noktasına gelen dönüşümün bu avantajlarla tekrar canlanacağını savunan Ölelmacıklı, uygulamanın özellikle konut ve iş yerlerine yeniden yapacaklar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

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"ANAPARA LİMİTLERİ ARTTIRILDI"

Özelmacıklı, faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin liradan 160 bin liraya, konut yapım ve iş yeri yapım kredileri için 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildiğini dile getirdi.





"FAİZ DESTEĞİ SAĞLANACAK TOPLAM KREDİ TUTARI YÜKSELTİLDİ"

"Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon lira olan limiti ise 2 milyon liraya çıkarıldı." şeklinde açıklama yapan Özelmacıklı, yeni kararın konut kredisinden daha avantajlı şartlarda sunulduğunu sözlerine ekledi.