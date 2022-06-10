Kira artış sınırına iş yerlerinin de dahil olması isteniyor

İşletmeciler, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin, iş yeri kiralarını da içermesi talebinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

Bu düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihnde yenilenen kira sözleşmeleri için geçerli olacak. Evin satılması durumunda kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek.

İHA'nın haberine göre; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Emeksiz Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek bu konuyla ilgili sorun ve talepleri dinledi.

"Esnaf artık sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşıyor"

Maliyet artışlarının işletmeleri zorladığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Yaptığımız ziyaretlerde sorunları dinliyoruz. Esnaf artık sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Ekonomide yaşanan değişimler, kur artışları ve ham madde fiyatlarındaki aşırı dalgalanma doğrudan firmaların üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Yükselen üretim maliyetleri direkt olarak ürünlerin raf fiyatlarına yansıyor. Satış yapamayan esnafımız giderlerini karşılayamaz durumda. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları ile diğer maliyet unsurlarını dikkate aldığımızda esnafımız değil kâr etmek, mevcut durumu dahi sürdürebilmekte zorlanıyor. Pandeminin bıraktığı olumsuz etkiden çıkmaya çalışan esnafımız şimdi de ekonomik çıkmazla uğraşıyor.

"Yüzde 25 ile sınırlanan düzenleme iş yerlerini de içermeli"



Kiraladığı iş yerinde ticaret yapan esnafımız kirasını dahi ödeyemez hale geldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'ndan geçen konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin iş yeri kiralarını da içermesi konusunda üyelerimizin bir talebi var. Üyelerimizin sesi olmak adına bu konuyu gündemimize alacağız. Şu anda iş yeri kiraları TÜFE oranlarında artışla ödeniyor. Böylesine enflasyonist bir ortamda esnafın yüksek kiraları ödeyebilme gibi şansı yok. Konuyu hazırlayacağımız bir talep yazısı ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ileterek takipçisi olacağız." dedi.