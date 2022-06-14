Kira artışında yüzde 25 ve vatandaşlıkta 400 bin sınırı başladı

Kira artışında yüzde 25 ve vatandaşlıkta 400 bin sınırı başladı

Kira artışlarına getirilen sınırlama ile ilgili bilgi veren Emlak Uzmanı Özelmacıklı, bugün itibarıyla da 250 bin dolar uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Fahiş kira artışı ile ilgili tedbir olarak getirilen kira sınırlaması hayatımıza girdi. Ayrıca vatandaşlık kapısını açan 250 bin dolar sınırının artırılarak 400 bin dolara çıkartılması da yürürlüğe girdi.

Kira artışlarına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme, 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecek.

"Kira artışlarında yeni dönem başladı"

Kira artışlarına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “7409 Sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanununa eklenen maddenin Resmi Gazetede yayınlanması ile kira artışlarında yeni dönem başladı.

"Kira artışlarının üst sınırı yüzde 25 oldu"

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarında artık yeni üst sınır yüzde 25 oldu. Düzenleme öncesi bu artışlar tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak baz alınıyordu.

Sadece konutlar için geçerli

Düzenleme sadece konut kira artışlarında geçerli olup, iş yeri ve arsa-arazilerdeki kira artışları bu kapsam dışında kalıyor.” dedi.

"250 bin dolar uygulaması sona erdi"

İHA'nın haberine göre, Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin 13 Haziran 2022 tarihine kadar yürürlükte olan 250 bin dolar uygulamasının sona erdiğini belirten Özelmacıklı, "Türk vatandaşlığı kazanma amaçlı taşınmaz edinim değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. 13 Haziran 2022 tarihinde yapılan başvurularda artık 400 bin dolar üzerinden değerlendirme yapılacak. 12 Haziran 2022 tarih ve saat 24.00 öncesinde başvurusu alınan ancak değere esas belgelerdeki eksikliklerden dolayı iptal edilen başvuruların yenilenmesi ve değere esas yeni belgelerin 13 Haziran 2022 tarihi öncesi düzenlenmiş olduğunun tespiti halinde, yenilenen başvuru tarihine bakılmaksızın 250 bin dolar değeri esas alınarak işlem tamamlanacak." dedi.