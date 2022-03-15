Kira artışları konut satışını etkiliyor

Gayrimenkul temsilcileri konut satışlarındaki artışın kiralık daire fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre konut yatırımında artış sürüyor.

Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde yüzde 20,1 oranında artış yaşandı.

'YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN TÜRKİYE MAKUL"

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yaşanan artışın kiralardaki yüksek artıştan kaynaklandığını belirtti.

Aynı zamanda emlakçılar döviz kurundaki hareketlilik nedeni ile yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin makul olduğunu söylüyor.

"FAİZ ORANLARI YÜKSELİRSE KONUT FİYATLARI SABİTLENİR"

Devlet bankalarındaki faiz oranlarının sabit kalmasından kaynaklı konuta yönelimin devam ettiğini ifade eden sektör temsilcisi Taner İşlek, “Kira artışlarından kaynaklı vatandaş 4 bin 500 TL gibi rakamlara kiraya çıkmaktansa satın almaya yöneliyor. Vatandaşlar daha çok yatırım kaynaklı konuta alıyor. İpotekli konut satışlarında biraz peşinatla yüksek borcun altına girmeye çalışılıyor. Bu yüzden de ipotekli konut satışları yükseliyor. Ülkemizde dövizin yüksek olmasından dolayı yabancı yatırımcılar konuta alımına yöneliyor. Şu anda konut satışları değişken. Vatandaş kendisine uygun makul olanlara yöneliyor. Eğer faiz oranları yükselirse konut satışları ve fiyatları sabitlenir. Arz talep olunca fiyatlar oynuyor” şeklinde konuştu.



