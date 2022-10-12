Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için imzalanan kira sözleşmesiyle birlikte ev sahibi ve kiracının hakları yasal olarak güvence altına alınıyor. Sözleşmede yer alan doğru bilinen yanlışlar...

Konut sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını güvence altına alıyor.

Sözleşmede her iki tarafın da uyması gereken maddeler bulunuyor.

Hukuki yollara başvurma hakkı

Kiracının konutta yaşadığı süre zarfında ileriki zamanlarda yaşanacak sorunları ya da talepleri kontrol altına alan sözleşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor.

Taraflardan birinin sözleşmeye uymaması durumunda ise diğerine hukuki yollara başvurma hakkı doğuyor.

Kiracılardan maaş bordrosu istenmesi tepki çekti

Öte yandan son yıllarda yaşanan emlak piyasasındaki fiyat artışı, kiracı ve ev sahipleri arasında gerginliklere de yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ev sahiplerinin kiracılardan maaş bordrosu, kredi notu gibi kriterler istemesi de ayrıca tepkilere neden oldu.

Sektör temsilcileri ise bu taleplerin hukuki olmadığını ileri sürüyor.

"Eskimelerden ve bozulmalardan kiracı sorumlu değil"

Kira sözleşmeleri çerçevesinde ev sahibi ve kiracıların haklarının neler olduğunu aktaran Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmelerinde doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

En merak edilen konulardan biri olan yeni boyalı konutun, sözleşme sonunda yeni boyalı olarak iade edilmek zorunda olmadığını belirten Yeniocak, kanuna göre eskimelerden ve bozulmalardan kiracının sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.

Yapının nasıl zarar gördüğü önemli

Ancak buradaki kritik noktanın, kiracının olağan kullanımı dışında yapıya zarar verip vermediği hususu olduğunu söyleyen Yeniocak, böyle bir durumda kiracının zarardan elbette sorumlu tutulabileceğini ifade etti.

"Sözleşme kendiliğinden bir yıl uzar"

Yeniocak, sözleşme bitmesine rağmen fiilen devam edilen sözleşmenin, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmeyeceğini kaydetti.

Kanun gereği sözleşmenin kendiliğinden bir yıl uzadığına Umut Yeniocak, bu sebeple sözleşmenin belirli süreli sözleşme olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

"Sadece konutlar ve çatılı iş yerleri için açılabilir"

Vatandaşların kira tespit davası açılabildiğini söyleyen Yeniocak, “Bu davalar, sadece konutlar ve çatılı iş yerleri için açılabilir. Diğer kira sözleşmelerinde açılamaz. Örneğin, otopark gibi açık alanlar için bu dava açılamaz ama kapalı otopark için açılabilir.” dedi.

"Sözleşme süresinin sonunda ve bir ay içinde açılması şart"

Bugünlerde ihtiyaç sebebiyle çok sayıda tahliye davası açıldığına da dikkate çeken Yeniocak, ev sahiplerinin bu davaları açmadan önce kiracıya ihtar göndermek zorunda olmadıklarını kaydederek, “Davaların, sözleşme süresinin sonunda ve bir ay içinde açılması şart. Bu bir ay içinde dava açmak yerine kiracıya ihtar gönderilirse, dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur.” şeklinde konuştu.