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Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeler 2024'ün sonuna kadar tamamlanmış olacak.