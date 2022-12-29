Kira sözleşmesi devam ederken konutunu satan kişi tazminat ödeyebilir

Gayrimenkul sektör temsilcisi Umut Yeniocak, "içinde kiracı varken satılan bir konutta, yeni malikin kiracıya bir ay içerisinde ihtar göndererek altı ay sonra çıkmasını talep etme hakkı var" dedi.

Yükselen konut fiyatları ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi.

Fiyatlardaki artış nedeniyle çok sayıda ev bu süreçte el değiştirdi. Kimi kiracılar zorla çıkarılırken kimilerinin de oturdukları evler satışa çıkarıldı.

Konuya ilişkin sektör temsilcisi Umut Yeniocak, bilgilendirmelerde bulundu.

6 ay sonra çıkmasını talep edebilir

İHA'nın aktarımına göre; Yeniocak, kira sözleşmesi devam ederken kiradaki konutunu ya da iş yerini satan ev sahiplerinin, kiracıya tazminat ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan yeni malikin, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra çıkmasını talep edebileceğini de belitti.

“Sözleşme süresi bitmeden satılırsa tazminat hakkı doğar”

Kiracının bu noktada yapabileceği önemli bir adım olduğuna değinen Yeniocak, “Tahliye davası bildirimi üzerine kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermediği halde oturduğu konutu ya da iş yerini boşaltmak zorunda kalan kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinin süresi bitmeden taşınmazı satarak mağdur olmasına sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir.” dedi.

"Masraflar ve gelir kayıpları eski malikten talep edilebilir"

Daha önce bir kiracını açtığı gelir kaybı davasını örnek gösteren ve Yargıtay 6. Dairesinin bu konuda verdiği emsal karara dikkat çeken Yeniocak, “Yargıtay bu kararında; yeni malikin satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gönderdiği tahliye ihtarı üzerine henüz kira süresi bitmeden iş yerini tahliye etmek zorunda kalan bir kiracının, iş yerine yaptığı masraflar ve yeni bir yer kiralayıp çalışmaya başlayana kadar uğrayacağı gelir kaybı için eski malikten tazminat talep ettiği davada, kiracının talebini kabul etmiştir.”