Petrol
93.4
1.07%
Euro
18.2274
0.30%
Dolar
18.5813
-0.08%
Altın
976.27
0.40%
Borsa
3913
0.84%
Bitcoin
361.800
0.22%
BTXN Coin
9.57
2.68%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Kiracı taşınırken kiraya verenden maddi talepte bulunamaz

    Kira fiyatlarının arttığı bir dönemde evden çıkmayı kabul eden kiracıların, kiraya verenden istekleri artıkça arttı. Peki bu taleplerin hangisi haklı, hangisi keyfi... Bir bilen yanıtladı.
    • Özel Haber
    • 20.10.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiracı taşınırken kiraya verenden maddi talepte bulunamaz

    Fahiş kira fiyatları beraberinde yeni uygulamaları da devreye soktu.

    Bu dönemde sıkça karşılaştığımız bir uygulama da evden çıkmayı kabul eden kiracıların, kiraya verenden böyle bir yükümlülüğü varmışçasına taşınma masraflarını istemesi oldu.

    Kiracılar ayrıca mülk sahibine yeni eve çıkana kadar kira vermemeyi de teklif ediyor.

    Kiracıların yeni evin depozitosunu ev sahibinden almak istemesi de yeni devreye giren farklı taleplerden biri oldu.

    Evden ayrılan kiracıların talepleri bitmek bilmiyor

    Hukuken, iki tarafın aralarında anlaşarak iyi niyetli olarak birbirlerini zorlamayacak şekilde yardımcı olmalarında hiçbir sorun yok ama bi talepler ne kadar doğru?

    Bu sorunun cevabını Av. Burak Önder, Ensonhaber okurları için yanıtladı.

    Kiracı taşınırken kiraya verenden maddi talepte bulunamaz #1

    "Kiracıların taleplerinin hukuki dayanağı yok"

    Önder kiracıların taleplerinin hukuki bir dayanağı varmışçasına aktarmaları halinde kötü niyetli sayılacaklarını belirterek konuya söyle açıklık getiriyor:

    Ev sahibi 10 yıl boyunca kiracısını tahliye edilemiyor

    "Hukuken kiracı, kirasını düzenli ödüyorsa, kiralanan yeri de konut olarak kullanıyorsa, kanundaki belirli durumlar dışında 10 sene boyunca mülk sahibi kiracıyı tahliye edemez.

    kira

    Kanun koyucu kiracıyı korur

    Kanun koyucu zaten kiracıyı bu anlamda korumaktadır. Ama kiraya verenin de kiracıyı evden çıkarmak için haklı sebepleri varsa buna örnek olarak çocuğunu evlendirecek olan ev sahibinin kiracı bulunan evde çocuğunu oturtacak olması durumunu düşünebiliriz. Bu da yine kanunun kiraya verene tanıdığı bir haktır.

    Kiracı taşınırken ev sahibinden para talep edemez

    Kiracının bahsettiğimiz gibi taşınma masrafları ya da para istemek, kalan aylarda kira örememek ve yeni evin depozitosunu almak gibi taleplerde bulunmasının hukuken bir dayanağı yoktur.

    Burada en önemli şey kiracı da olsak kiraya veren de olsak haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilme noktasıdır. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için her aşamada hukuki destek almak en doğrusu olacaktır."


    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
    3. Sayfa

    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

    İngiltere'de acil erken seçim çağrısı
    Dünya

    İngiltere'de acil erken seçim çağrısı

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir