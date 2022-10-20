Kiracı taşınırken kiraya verenden maddi talepte bulunamaz

Kira fiyatlarının arttığı bir dönemde evden çıkmayı kabul eden kiracıların, kiraya verenden istekleri artıkça arttı. Peki bu taleplerin hangisi haklı, hangisi keyfi... Bir bilen yanıtladı.

Fahiş kira fiyatları beraberinde yeni uygulamaları da devreye soktu.

Bu dönemde sıkça karşılaştığımız bir uygulama da evden çıkmayı kabul eden kiracıların, kiraya verenden böyle bir yükümlülüğü varmışçasına taşınma masraflarını istemesi oldu.

Kiracılar ayrıca mülk sahibine yeni eve çıkana kadar kira vermemeyi de teklif ediyor.

Kiracıların yeni evin depozitosunu ev sahibinden almak istemesi de yeni devreye giren farklı taleplerden biri oldu.

Evden ayrılan kiracıların talepleri bitmek bilmiyor

Hukuken, iki tarafın aralarında anlaşarak iyi niyetli olarak birbirlerini zorlamayacak şekilde yardımcı olmalarında hiçbir sorun yok ama bi talepler ne kadar doğru?

Bu sorunun cevabını Av. Burak Önder, Ensonhaber okurları için yanıtladı.

"Kiracıların taleplerinin hukuki dayanağı yok"

Önder kiracıların taleplerinin hukuki bir dayanağı varmışçasına aktarmaları halinde kötü niyetli sayılacaklarını belirterek konuya söyle açıklık getiriyor:

Ev sahibi 10 yıl boyunca kiracısını tahliye edilemiyor

"Hukuken kiracı, kirasını düzenli ödüyorsa, kiralanan yeri de konut olarak kullanıyorsa, kanundaki belirli durumlar dışında 10 sene boyunca mülk sahibi kiracıyı tahliye edemez.





Kanun koyucu kiracıyı korur

Kanun koyucu zaten kiracıyı bu anlamda korumaktadır. Ama kiraya verenin de kiracıyı evden çıkarmak için haklı sebepleri varsa buna örnek olarak çocuğunu evlendirecek olan ev sahibinin kiracı bulunan evde çocuğunu oturtacak olması durumunu düşünebiliriz. Bu da yine kanunun kiraya verene tanıdığı bir haktır.

Kiracı taşınırken ev sahibinden para talep edemez

Kiracının bahsettiğimiz gibi taşınma masrafları ya da para istemek, kalan aylarda kira örememek ve yeni evin depozitosunu almak gibi taleplerde bulunmasının hukuken bir dayanağı yoktur.

Burada en önemli şey kiracı da olsak kiraya veren de olsak haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilme noktasıdır. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için her aşamada hukuki destek almak en doğrusu olacaktır."