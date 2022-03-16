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    Kiralık ev fiyatları için tavan talebi geldi

    Kiralık ev fiyatlarındaki hızlı artış cepleri yakmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:44
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    Kiralık ev fiyatları için tavan talebi geldi

    Kiralık konutlardaki fiyat artışı birçok insanı satılık konutlara yöneltti.

    2021 yılının son aylarında enflasyonda yaşanan hareketllik 2022 yılında da devam ediyor.

    Bu kapsamda kiracının sırtındaki kira yükü de artıyor. Mart ayında açıklanan resmi kira artışı zam oranı yüzde 26 sınırına dayandı.

    GEÇİCİ TAVAN KİRA SINIRI

    Gayrimenkul sektör temsilcileri, vatandaşın zor durumda olduğunu belirterek geçici tavan kira sınırı getirilmesini talep ediyor.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile tedarik zinciri adeta kırıldı. Öte yandan enflasyon rakamlarının yükselmesi ve ekonomideki hareketlilik nedeni ile yeni konut üretiminde düşüş yaşanmaya başladı.

    Kiralık ev fiyatları için tavan talebi geldi #1

    BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALIK EVLERİN FİYATLARI KATLANDI

    İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde boş kiralık ev kıtlığı yaşanırken boş olan kiralık evlerin fiyatları da katlandı.

    Kiralık ev fiyatları için tavan talebi geldi #2


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