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    Kiralık evde bozulan kombi tartışması

    Konut sahibi ve kiracı arasında çeşitli konularda yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek için kira sözleşmesinde yer alan maddeler oldukça önemlidir.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:57
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    Kiralık evde bozulan kombi tartışması

    Konut sahibi ve kiracı arasında imzalanan sözleşmenin yanı sıra birçok konu taraflar arasında tartışmalara neden oluyor.

    Demirbaş olarak nitelendirilen eşyaların sözleşmede yer alması oldukça önemlidir.

    Yasal olarak sözleşmede yer alan demirbaşlar için, sıfır teslim edilmemesi durumunda bakım ve onarım mülk sahibine aittir.

    YAPILAN MASRAF KİRADAN DÜŞER

    Bu grup içerisinde yer alan kombilerin de arıza ya da bakım masrafları kiracı tarafından karşılanmamaktadır. Ödeme yapılmasının kiracı tarafından istenmesi durumunda, kiradan düşülerek de çözüm sağlanmaktadır.

    Ancak kiracının konutta oturduğu ve kombinin kullanıldığı süre de dikkate alınmaktadır.

    Kiralık evde bozulan kombi tartışması #1

    KİRACININ ÖDEMLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MASRAFLAR

    Kiracı, apartman aidatı gibi binaya ait bakım ve temizlik giderlerini karşılamakla mükelleftir. Kira kontratında aksi belirtilmediği takdirde su ve elektrik gibi faturaları da kiracının ödemesi gerekir. Ev içerisinde bir yenilik gerçekleştirildiği zaman ortaya çıkan masraflar da kiracıya aittir.

    Kiralık evde bozulan kombi tartışması #2


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