Kocaeli'de deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşti

Bölgede 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen kentler, yapılan çalışmalarla depremin acı izlerini silmeye devam ediyor.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasarlı binalar yıkılıyor.

Körfez ilçesindeki Aydın Apartmanı'nda başlatılan yıkım çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,

"BİN 262 HASARLI YAPI KALDI"

Depreme karşı harekete geçerek o günden bu yana 240 hasarlı yapıyı yıktıklarını belirten Büyükakın, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla 9 ağır hasarlı bina var. Arkamızdaki binayı bugün yıkacağız. Şehrin farklı noktalarında bugün 30 bina daha yıkılacak. Arkamızdaki bina yıkıldığında 8 ağır hasarlı bina kalacak. Toplamda bin 262 hasarlı yapı kalmış olacak. Hukuki süreçler devam ettiği için hızlıca yıkılamadı. Kalan 8 ağır hasarlı binanın 4'ünde hukuki süreçler devam ediyor. Mecburen beklemek durumundayız. Kalan 8 ağır hasarlı binaların 4'ü İzmit, 2'si Başiskele, 1'i Körfez, 1'i Derince'de, hukuki süreci tamamlanan 4 binanın tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye işlemi biter bitmez inşallah yıkım süreci tamamlanacak." dedi.

"TÜN GÜNDEMİMİZ TEHLİKELERE KARŞI ŞEHRİ DEPREME HAZIRLAMAK"

Şehirdeki riskli binalarla ilgili envanter çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Büyükakın, "Tüm gündemimiz, bu şehri gelecekteki tehlikelere karşı depreme hazırlamak, yarın deprem olduğunda 'ah vah' etmemek, tekrar depreme dair ağıt yakmamak. Bu şehri depreme hazırlama konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.