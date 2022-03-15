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    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor

    Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kaloriferlerin açılmasına başlanırken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 13:50
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    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor

    Soğuk havaların etkili olması nedeniyle ve faturalara gelen zamla birlikte birçok insan ısınmak için alternatifler üretmeye başladı.

    Bununla birlikte daireyi ısıtan en büyük etkenlerden birinin alt ve üst dairedeki kombilerin açılması olarak biliniyor.

    DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR

    Çoğu zaman fırsatçı olarak tanımlanan konut sahipleri, kombiyi açmadan komşu kombinin ev ısısıdan faydalanmayı amaçlıyor.

    Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşulara dava açma hakkı bulunuyor.

    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor #1

    HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTENEBİLİR

    Kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereği komşu, sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

    KOMŞU MADDİ ZARARA UĞRADIYSA TAZMİNİNE KARAR VEREBİLİR

    Kat maliki, 'Komşum kaloriferini yakmıyor, ben de daha fazla yakmak durumunda kalıyorum' diyebilir. Hakim, talep halinde komşunun maddi zarara uğraması durumunda bunun tazminine karar verebilir ve normalde aylık 500 TL'lik ısıtma gideri olan bir kişi, 700 TL'lik yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir.

    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor #2


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